網友激讚！正妹旅遊遇鹹豬手 霸氣一拳K他臉

2018-04-28 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕近年「#MeToo」風潮席捲全球，許多女性站出來挺身揭發遭性侵、性騷擾的經歷。而近日美國1名熱愛健身的正妹PO文，分享她反擊性騷擾的過程，獲得許多網友讚賞。

科羅拉多州26歲的正妹卡爾（Leanna Carr）21日在推特PO文，她在愛爾蘭都柏林（Dublin）旅遊期間，不僅遭陌生男子襲臀，還被男子嗆「妳是美國人，應該會很喜歡」，正妹當下決定給男子一個教訓，一拳揮向他的臉。事後，她也附上右手的紅腫照片，許多網友看完後，紛紛對卡爾的舉動讚賞。

據《愛爾蘭獨立報》（Irish Independent）報導，卡爾接受訪問指出，她朝男子揮拳後，氣憤地告訴男子：「你再也不要像這樣子碰一個女孩，我可以讓你被捕」，卡爾以為男子會還手打她，所幸當時男子沒有回擊，反而邊走邊笑的快速消失在人群中。

面對性騷擾，卡爾認為「無論在什麼國家，性騷擾都未曾消失，但許多女性在遇到這種情況時，都不知道該如何處理」。她也提及過去的她可能會出於害怕，不願面對這種情況，但她不想要男子繼續「獵捕」無辜的女人，於是決定給對方一個教訓。

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