網友激讚！正妹旅遊遇鹹豬手 霸氣一拳K他臉

2018-04-28 19:09

〔即時新聞/綜合報導〕近年「#MeToo」風潮席捲全球,許多女性站出來挺身揭發遭性侵、性騷擾的經歷。而近日美國1名熱愛健身的正妹PO文,分享她反擊性騷擾的過程,獲得許多網友讚賞。

科羅拉多州26歲的正妹卡爾(Leanna Carr)21日在推特PO文,她在愛爾蘭都柏林(Dublin)旅遊期間,不僅遭陌生男子襲臀,還被男子嗆「妳是美國人,應該會很喜歡」,正妹當下決定給男子一個教訓,一拳揮向他的臉。事後,她也附上右手的紅腫照片,許多網友看完後,紛紛對卡爾的舉動讚賞。

據《愛爾蘭獨立報》(Irish Independent)報導,卡爾接受訪問指出,她朝男子揮拳後,氣憤地告訴男子:「你再也不要像這樣子碰一個女孩,我可以讓你被捕」,卡爾以為男子會還手打她,所幸當時男子沒有回擊,反而邊走邊笑的快速消失在人群中。

面對性騷擾,卡爾認為「無論在什麼國家,性騷擾都未曾消失,但許多女性在遇到這種情況時,都不知道該如何處理」。她也提及過去的她可能會出於害怕,不願面對這種情況,但她不想要男子繼續「獵捕」無辜的女人,於是決定給對方一個教訓。

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face ???? pic.twitter.com/qJ82a3iimI