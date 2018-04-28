不是只有台、日受影響 麻疹已延燒到澳洲！

澳洲一名赴泰旅遊的民眾，返澳後出現麻疹感染症狀，當局正聯繫同機旅客，並呼籲同天去過墨爾本機場的民眾多加注意。墨爾本機場示意圖。（圖擷自墨爾本機場推特）

2018-04-28 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕台、日近來傳出麻疹疫情，台灣今年首例境外移入病例是在泰國遭到感染，而澳洲也有旅客赴泰遊玩回國後，赫然出現麻疹症狀，目前當局已緊急追蹤同機旅客，並呼籲民眾多加注意。

據《澳洲人報》報導，一名男性前往泰國旅遊後，4月16日從新加坡搭乘班機，於當地時間早上6時40分飛抵墨爾本。但他返國後麻疹感染症狀惡化，可能是在泰國或機上受到感染，因此航班上的旅客也面臨麻疹風險，維多利亞州衛生單位正和航空公司合作，希望能儘快聯繫乘客。

不過，由於通報的時間過晚，現在只能提醒該機乘客注意有無發病，因為若遭到感染，有些人可能已出現初期症狀。另外，4月16日當天早上7時30分之前在墨爾本機場行李區或接駁區的民眾，也要特別注意。

更麻煩的是，由於染病男子曾在4月21下午4時45分到艾森中學（Eltham College）籃球場等公共場所，所以澳洲維多利亞州當地一般居民也有風險。衛生部門呼籲民眾若有麻疹類似症狀須迅速就醫，而醫院一旦確診病例後也必須立刻向上通報。