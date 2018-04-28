前兩韓峰會老將 南韓國情院長「文金會」流男兒淚

南韓國家情報院院長徐薰（左後方者），曾親自促成2000年和2007年的兩韓會談，並在27日兩韓共同發表「板門店宣言」後，被拍到留下眼淚。（路透）

2018-04-28 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓昨日進行「文金會」，雙方共同發表「板門店宣言」，宣佈結束從1950年至今的韓戰。陪同南韓總統文在寅與會的南韓國情院院長徐薰（Suh Hoon），則在當日於板門店被拍到流下眼淚。

《路透》今（28）報導，南韓國家情報院院長徐薰，在見證昨日兩韓發表「板門店宣言」後，被記者拍到忍不住落淚的模樣。《路透》報導，徐薰曾在2000年赴北韓，和北韓前領導人金正日會面，促成2000年的兩韓會談，也親自安排過2007年的兩韓會談，被南韓人認為是首席北韓專家。

徐薰則在南韓總統文在寅於2017年上任後，被任命為國情院院長，文在寅曾表示，徐薰是讓兩韓恢復交流的最佳人選。《路透》指出，徐薰不僅參與了「文金會」前的南韓訪北韓代表團，也安排了美新任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）訪北韓。

南韓國家安保戰略研究所（Institute for National SecurityStrategy）研究員文弘植（Moon Hong-sik, 譯音）表示，「是徐薰的人脈在背後，影響著兩韓與國際的交流活動」。

青瓦台和國情院則對於徐薰促成「文金會」的作用不表評論。