紐約「骷髏島」藏百萬屍骸 人骨散落海灘遭浪捲走

遺骨暴露在崩落的崖坡上。（擷取自哈特島計畫網站）

2018-04-28 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市布朗克斯區（the Bronx）東部海外的哈特島（Hart Island）被稱為紐約最人跡罕至的角落，過去曾蓋有戰俘營、精神病院、療養院、感化院與公墓，島上目前葬有逾100萬具無人認領的屍體，近日傳出水土流失，導致大量骸骨外露，其中包括許多嬰屍。

綜合外媒報導，從上世紀90年代開始，數十年來持續為島上無人屍骸建檔，協助家屬尋親的「哈特島計劃」（The Hart Island Project）召集人杭特（Melinda Hunt）表示，受到風暴多年侵蝕，當地水土流失的狀況非常嚴重，該島北端從週一開始已被發現有174具骸骨外露，她說，許多無名屍骸就這樣散落至海灘上，接著就被潮水帶走。

杭特指出，土石流失情況最嚴重的地點在哈特島北端，該處接近東河與長島海灣交界，常有暴風從該處登陸，加上長年受潮水沖刷，近年土石流失的狀況越來越嚴重，大量骸骨就這樣隨著土石崩落而暴露在空氣中。

杭特於1994年發起哈特島計畫，至今已超過20個年頭，隨著組織越來越壯大，其與紐約公民自由聯盟展開合作，讓更多死者家屬得以上島尋親，然而，每年有超過1000具遺體被運到島上的公墓埋葬，其中仍有部分是無名屍，加重該組織的作業壓力。