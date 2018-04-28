不是活的而是標本！野生動物攝影大賽評審都被騙了

2017年度野生動物攝影師大賽獲獎作品「夜襲者（The Night Raider）」，遭踢爆照片裡的食蟻獸是標本，因此攝影師被撤銷得獎資格。（圖擷自年度野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）臉書）

2018-04-28 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕2017年度野生動物攝影師大賽評審都被騙了！在動物生活環境（Animals In Their Environment）項目獲獎的照片「夜襲者（The Night Raider）」，遭踢爆照片裡的食蟻獸是標本，主辦單位倫敦自然史博物館召集5位專家重審，確認該作品有重大問題，因此撤銷得獎資格。

據《BBC》報導，「夜襲者」於巴西艾瑪斯國家公園拍攝，紀錄食蟻獸在夜間突襲蟻穴的行為，發出綠光的則是叩頭蟲，牠們藉此引誘白蟻靠近再進行獵捕，等於一張照片中出現兩種掠食者。從作品裡可以看到，夜色與綠光則交融出奇幻的背景，在當時成功贏得評審的青睞。

然而，最近有第三方向倫敦自然史博物館舉報，這隻食蟻獸其實是國家公園遊客中心的標本，主辦方驚覺事態嚴重，立即找來動物標本製作專家、南美哺乳動物學者和食蟻獸研究員共5人分別重審，最後得出相同的結論，那就是標本和照片裡的食蟻獸根本就是同一個，畢竟無論是姿勢、外觀、毛皮的特徵都過於相似。

因此「夜襲者」的得獎資格立刻被撤銷，但拍下照片的攝影師卡布拉爾（Marcio Cabral）出面喊冤，他聲稱當天有一名證人和他在一起，而且國家公園裡有很多遊客與其他攝影師，自己不可能在沒人注意到的情況下搬動遊客中心的標本。不過，雖然他配合主辦方的調查，卻始終拿不出其他照片證明那是一隻活生生的食蟻獸。

面對卡布拉爾的澄清，年度野生動物攝影師大賽評委會主席考克斯（Roz Kidman Cox）嚴厲斥責，她強調取消資格就是要提醒參賽者，任何違反賽事精神和規則的行為，最終都會被發現。