朝鮮半島能否迎來和平？ 經濟學人：關鍵在川金會

英國媒體認為，未來朝鮮半島能否持續和平，關鍵仍在北韓領導人金正恩與美國總統川普的「川金會」。（路透資料照）

2018-04-28 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓27日舉行世界矚目的「文金會」，北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅共同簽署「板門店宣言」，宣告今年內致力結束韓戰和半島無核化。英國媒體認為，未來朝鮮半島能否持續和平，關鍵仍在金正恩與美國總統川普的「川金會」。

《經濟學人》報導，儘管這次「板門店宣言」宣稱今年內結束戰爭狀態，聲明中充滿崇高的情感，但仍缺少具體細節，而且這類言論在2007年兩韓領導人高峰會也有類似的內容。當然，它最後也沒有被實現。

報導提到，兩韓在新的宣言中，沒有提到任何具體條件，像是要求美國軍隊撤出南韓駐地，換取北韓無核化的計畫，在宣言中都未提及。事實上，兩韓間並未做出任何讓步。

對於兩韓簽署「板門店宣言」，川普在推特上表示，「韓戰要結束了，美國及其偉大人民，應該為此感到驕傲。」

《經濟學人》認為，如果沒有美國的介入，北韓不可能達成非核化。川普對於兩韓峰會的熱烈反應，顯示他與金正恩的峰會應該會在5月下旬或6月初確實舉行。但是這次會議的結果將會如何，雙方會提出什麼條件，至今仍然不透明。可以知道的是，下次峰會成功與否，絕不是靠著臉上的微笑，以及拍幾張漂亮的照片決定。