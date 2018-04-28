獻祭犧牲品！？秘魯發現大量幼童骨骸...

多達140具以上的幼童骨骸，學者推測應是在獻祭儀式中犧牲。（美聯社）

2018-04-28 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕有考古學家在秘魯發現大量兒童骨骸，推測是在數百年前一場獻祭儀式中所犧牲，這可能也是史上最大宗幼兒獻祭事件。

綜合外媒報導，考古學家在秘魯特魯希略城的周邊發現超過140具兒童骨骸，此地接近古文明「奇穆王國」中心，另有200隻以上的幼年駱馬共同在一場儀式中犧牲。報告中指出，死亡兒童的年齡分布從5歲至14歲，多半集中在8至12歲，駱馬則多半是出生不到18個月，時間點約在550年前。

報導中指出，這些兒童的骨骸上都有傷痕，尤其是在胸腔的部分，其它肋骨也多有損壞，代表心臟可能遭移除，由此斷定是死於獻祭儀式。

這項由「國家地理學會」贊助的調查，成果獨家刊登在「國家地理頻道」網站。研究領導人之一的維拉諾（John Verano）表示，「我從未預想到會是這樣的景象，我相信其他人也和我一樣。」。

哈佛大學畢巴底考古與民族博物館館長奎爾特（Jeffrey Quilter）形容，「這是一項驚人的考古成就」。他認為，全世界都有大量獻祭的調查，卻很難得知數字是否灌水，但此次刊登在網站上的調查結果無疑是鐵證。