文金會促膝長談超神秘 全世界只看到金正恩的表情...

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩超神秘促膝長談，只能看到金正恩的表情。（美聯社）

2018-04-28 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，昨（27日）舉行兩韓首領會談並簽署「板門店宣言」，宣布會在今年內結束韓戰。不過，文、金兩人在當天下午植樹活動後，有一段超神祕的促膝長談，外界完全不知兩人說了什麼，只能看到金正恩的表情。

據南韓《中央日報》報導，台灣時間27日下午3時36分，文在寅與金正恩種完樹後就開始並肩散步，雖然各有1名隨行人員但也距離了10公尺左右，讓文、金進入兩人世界，在走到軍事分界線的徒步橋前，主要是金正恩在暢所欲言，而文在寅則靜靜聆聽。

不過，兩人走到橋上之後，文在寅開始主導說話並配合手勢，似乎在解釋什麼，金正恩臉上則帶著認真的表情頻頻點頭示意。到了下午3時44分走到徒步橋盡頭時，兩人乾脆直接坐了下來，更指示兩韓採訪團迴避，展開了一段促膝長談。

過程中文在寅相對講了較多話，金正恩則連連點頭。因為文在寅是背對鏡頭而坐，所以拍不到他的臉部表情，只能看到金正恩時而仰望天空微笑，時而眉頭緊皺，有時又用大幅度的手勢，向文在寅說明自己的意見。直到下午4時12分，文、金才從長椅離開，並在4時20分走回會議地點和平之家。

從下午3時36分到4時20分總長44分鐘的時間，只有文在寅和金正恩知道在散步、坐下、走回會場的過程中彼此說了些什麼。外界大部分都認為，兩人可能在談文金會結束後的事宜，那就是5、6月將舉行的川普、金正恩會談，亦即「川金會」。

南韓前統一部部長李在禎指出，文在寅與金正恩也許針對目前不便公開談論的事情，互相交換了意見。漢陽大學政治外交系所教授南根祐認為，金正恩看似在詢問文在寅有關美國方面的意見，而文在寅則做出了保證與解釋。一位外交安全專家則表示，文、金密談在外交慣例上相當罕見。