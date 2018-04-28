赴日觀光又有好玩的？ 日本內閣敲定 境內可開3間賭場

日本內閣通過賭場度假村法案，境內最多可以建造3座賭場。籌碼示意圖。（彭博）

2018-04-28 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人出國旅遊特別喜歡赴日觀光，未來也許又多了一個去日本的理由了，因為日本內閣於27日通過賭場度假村法案，境內最多可以建造3座賭場，但實行與否仍須看之後的國會投票狀況。

據《共同社》報導，日本首相安倍晉三在內閣會議前強調，為了要對來自全球的旅客發展出逗留式觀光，因此有必要推動此法案，同時會制定萬無一失的規定，進而解決外界對賭場的憂心，在安倍信心喊話後，內閣也順利敲定賭場法案。

法案裡規定，賭場度假村除了賭場之外，還要有旅館、國際會議場所等設施。在發放許可證之前，會詳盡調查黑社會參與、對賭博依賴症有何對策等狀況，再決定是否給予許可證。賭場投資者必須和建設地所在的都道府縣一起提交申請書，再由中央政府裁定。

法案對於日本人進入賭場也有限制，每週最多只能進去3次，每月至多10次，每次收費6000日元（約新台幣1622元），屆時會有專屬卡片確認入場次數，至於外國觀光客則沒有限制次數，而且入場完全免費。賭場收益的30％將被中央政府徵收，地方政府則和賭場對分入場費，這些費用將被用在推廣觀光與治療賭博依賴方面。