真能拿1400萬退休金！日高官性騷擾裁罰 僅6個月減薪20％

日本財務省事務次官福田淳一（中）涉嫌性騷女記者因此下台，最後懲處是6個月減薪20％，但仍然可以爽拿5178萬日元（約新台幣1400萬元）退休金。（法新社）

2018-04-28 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本財務省事務次官福田淳一，日前傳出涉嫌性騷擾女記者的醜聞，當局一開始卻消極處理，直到民怨爆發福田才遞出辭呈。財務省於27日認定存在性騷擾的事實，裁罰福田在職最後6個月減薪20％，但在扣除這筆141萬日元（約新台幣38萬元），他還可以爽拿5178萬日元（約新台幣1400萬元）退休金。

據《共同社》報導，日本財務省指出，律師3次向福田詢問當時狀況，福田已承認4月4日的確與朝日電視台女職員單獨用餐，但始終否認有性騷擾行為。財務省則認為，福田的舉動已傷害行政信譽，導致國會混亂的局面，而且拿不出反駁指控者的證據。

財務省官房長矢野康治在記者會上對相關人士公開道歉，但也宣布此案難以弄清事實，所以必須要結束調查。朝日電視台則回應，為了避免類似事件再度發生，財務省應該要繼續進行完整的調查，而且福田本人應該要出面道歉。受害女職員則透過電視台指出，福田不承認性騷行為令人遺憾，但她能夠接受財務省所認定的事實。

至於福田淳一所涉及的性騷擾行為，是對女記者詢問「我可以摸妳的胸部嗎？」「可以抱抱嗎？」「我要把妳的手綁起來！」並且問對方要不要偷情，以上都有錄音證據，其他女記者也控訴曾遭福田性騷擾，但他至始至終都不願承認。