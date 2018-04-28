南北韓峰會去核化 川普感到鼓舞

美國總統川普今天與德國總理梅克爾在白宮舉行共同記者會，表示對南北韓峰會發展感到鼓舞。（記者曹郁芬攝）

2018-04-28 05:27

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕美國總統川普今天恭喜韓國與北韓完成歷史性峰會，「我們對於文在寅與金正恩表達朝鮮半島完全去除核武的目標感到鼓舞。」他說，未來數週將與金正恩會面，「我們期待，也希望會是有成果的。」

川普今天下午在白宮東廳與來訪的德國總理梅克爾舉行共同記者會時做上述表示。稍早他告訴媒體，與金正恩的會面將在兩、三個地點之中做出選擇。川普在共同記者會上主動提及南北韓峰會，並感謝梅克爾在對北韓施加最大壓力方面扮演領導角色，才會達到目前的重要發展，這是花費數十年才有的成果，「我們走著瞧吧!」

川普說，美國尋求未來一個和平、繁榮與和諧的朝鮮半島，但他不會犯過去政府的錯誤，在追求這個目標的同時，對北韓施加最大壓力的政策會持續，直到北韓去除核武。他說，期待與金正恩的會面，「應該會是件大事」。

梅克爾則表示，美韓此時更是相互依賴，美國對北韓的制裁政策得到德國的支持與尊重。新的可能性展開了，文在寅與金正恩的首次會談是邁向一個更好未來的第一步。德國人太了解在分開多年後進行首次接觸的意義，但他們也會保持警醒，看北韓的無核化是否實踐，朝鮮半島是否會成為一個無核武的區域，這是非常重要的。

記者問川普是否覺得自己必須是那個與北韓達成協議的美國領袖?川普說，美國與北韓有堅強的關係，是否代表川普會與金正恩通話? 川普說：「我不要回答有沒有計劃和金正恩說話」的問題。美國與北韓有很好的工作關係，幾個月來事情有很大的變化，之前大家都在互相指名叫罵。

川普說，過去25年來處理北韓核武失敗的人竟然要批抨他的政策，「但我們做的很好」。川普認為，有些戲劇化的事可能會發生，「北韓非常尊敬我們」，美國在南韓冬奧會時幫了大忙，自北韓宣佈決定派團出席後，整個冬奧的票房都有了起色。

川普說，歐巴馬總統在跟他的一次會談中曾說，北韓會是他最大也最難的問題。川普怪歷任政府過去25年都沒有處理好北韓核武問題，把燙手山芋留給他，但他會解決的。川普又再次感謝中國國家主席習近平在美中談判貿易時，仍在北韓核武問題上採取強硬行動，他希望得獲得對美中有利的成果。

川普並說，美國總統有解決北韓核武問題的責任，他有責任看看自己能做什麼，如果他做不到，對很多國家，很多人，情勢都會十分艱難，他希望為世界做出點貢獻。