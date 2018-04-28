梅克爾：現行協議不足以抑制伊朗核計畫

〔中央社〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天前往白宮與美國總統川普見面後指出，現行針對伊朗的國際協議不足以抑制這個伊斯蘭共和國的核子野心。
法新社報導，梅克爾告訴記者，這項正式名為聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action，通稱伊朗核子協議）由德黑蘭與美、德等世界6大強權簽署，是「減緩他們在此特定項目活動的第一步」。
「但從德國觀點，我們也認為不足以見到伊朗的野心受到抑制和約束。」
她說：「歐洲和美國應該就此步伐一致。」
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〔中央社〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天前往白宮與美國總統川普見面後指出，現行針對伊朗的國際協議不足以抑制這個伊斯蘭共和國的核子野心。
法新社報導，梅克爾告訴記者，這項正式名為聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action，通稱伊朗核子協議）由德黑蘭與美、德等世界6大強權簽署，是「減緩他們在此特定項目活動的第一步」。
「但從德國觀點，我們也認為不足以見到伊朗的野心受到抑制和約束。」
她說：「歐洲和美國應該就此步伐一致。」