談金正恩 蓬佩奧相信真心想談

2018-04-28 03:12

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天談及北韓領導人金正恩時表示，金正恩是認真的，國際制裁為北韓經濟帶來壓力，讓他相信非核化協商符合他的最大利益。

蓬佩奧今天在出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議後召開記者會。蓬佩奧恭賀兩韓的歷史性會談，認為這是美國總統川普與全球共同對北韓施壓的成果。

對於南韓總統文在寅與北韓國務委員長金正恩共同簽署板門店宣言，雙方確認經由完全棄核，實現朝鮮半島非核化目標。蓬佩奧表示，對非核化目標感到鼓舞，也正在仔細研究宣言，以確定金正恩是否在宣言中做出任何新承諾。

蓬佩奧指出，美國的目標不變，要求永久、可查核、不可逆轉的北韓大規模殺傷性武器計畫拆除。在此之前，全球壓力仍會持續，這些會談與其他談判不會改變聯合國安理會決議或任何其他制裁。北韓的承諾是正面的，但透明化、可查核的行動仍不可少。

日前曾前往平壤密會金正恩的蓬佩奧，被問及對金正恩的感覺時說，「我確實感到他是認真的」，國際制裁為北韓帶來經濟壓力，讓他相信回到談判桌上協商非核化，符合他的最大利益。

不過蓬佩奧也指出，歷史顯示許多承諾被提出卻又被打破。美國會努力召開川金會，讓川普與金正恩會晤。如果會談失敗了，川普將會離席，壓力將會持續；若能達成決議，對全球將是件美好的事。（編輯：徐睿承）