圖輯》文金會順利落幕 後續發展全球都在看

金正恩與文在寅在南北韓軍事分界線碰頭後，將文在寅「牽回」北韓界線內，第一時間引發外界討論。（美聯社）

2018-04-28 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩27日跨過分隔兩韓68年的軍事分界線，與南韓總統文在寅展開兩韓峰會，兩人在板門店簽署和平宣言，宣布停止敵對行為，爭取年內宣布結束戰爭狀態，引發國際關注。

27日的「文金會」是在板門店的「和平之家」進行會談，「和平之家於1989年落成，是一棟3層樓建物，由聯合國管轄，專為舉行兩韓會談而建。整天的會談下來，金正恩與文在寅互動良好，屢屢握手甚至擁抱，雙方的夫人也都一同出席晚宴，是兩韓領袖夫人首次會面。

不過，文金會也是南北韓自也是繼2000年及2007年以來，南韓與北韓雙方領導人第三次會面，前兩次都是在北韓首都平壤舉行，分別是由時任南韓總統金大中，及金正恩的父親、北韓國防委員會委員長金正日會談，會後聯合發表「南北韓6‧15共同宣言」，金大中也被評為2000年的諾貝爾和平獎得主。

2007年則是由時任南韓總統盧武鉉赴平壤與金正日會談，雙方簽署「南北關係發展與和平繁榮宣言」。雖然北韓先前都曾簽署和平宣言，但平壤當局態度並未因此軟化；金正恩繼位後，仍不斷進行核試驗，因此，對於兩韓局勢的後續發展，各國仍在持續觀察中。

金正恩與文在寅在南北韓軍事分界線握手，金正恩隨即牽著文在寅的手走向北韓，讓在場人士大吃一驚，因為這根本不在預計行程裡，不過隨後2人又走回南韓。（美聯社）

來自兩韓非軍事區、南韓方唯一村莊的一對男女花童，負責一起獻花給金正恩。並與金正恩還有文在寅一起合照。（美聯社）

金正恩妹妹金與正與文在寅握手。（美聯社）

文在寅與金正恩在38度線上握手相見歡，北韓記者疑似為了搶拍畫面，居然把屁股直接對著南韓的直播鏡頭，拍完後還向兩位領袖行90度鞠躬禮，形成一種有趣的畫面。（美聯社）

南韓總統文在寅（右）與北韓領導人金正恩（左）27日下午正式簽署板門店宣言，之後雙方互相擁抱。（路透）

文在寅（右）與金正恩在簽署板門店宣言後，高舉緊握的雙手合照。（法新社）

金正恩妹妹金與正在本次的峰會中，化身為金正恩的貼身小助理。（彭博）

南韓大批民眾都守在電視螢幕前，關注文金會的發展。（美聯社）

金正恩在27日下午出席松樹植樹儀式時，12名猶如錦衣衛的貼身安全人員，快跑護駕賓士車進場，氣勢驚人，引發外界討論。（美聯社）

在簽署和平宣言後，文在寅與金正恩展開預訂的植樹儀式，兩人一起共植和平之樹。（路透）

金正恩與文在寅在共植和平之樹後，分別於土堆上撒上長白山、濟州島漢拿山的深色土壤，澆下大同江、漢江的水，代表兩韓水土同源。（歐新社）

在簽署和平宣言後，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩到室外的一座橋廊坐了下來，兩人看上去相談甚歡。（路透）

南韓首爾的光化門廣場擠滿了關注文金會發展的群眾。（路透）

聯合晚宴開始前，先到場的金正淑特地到門口迎接李雪主，雙方握手後一起步入會場。（法新社）

文在寅於晚宴上向李雪主敬酒。（歐新社）

晚宴後李雪主與金正淑牽手現身。（法新社）

晚宴結束後在「和平之家」樓外則舉行了歡送活動，和平之家的外牆則投影了今日的回顧照片，最後在象徵南北韓統一的「半島旗」中宣布活動結束。（路透）

兩韓領導人及其夫人話別，各自返回南韓及北韓。（法新社）