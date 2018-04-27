美特別301調查報告 中國連14年列優先觀察名單

美國貿易代表署今天公布的2018特別301調查報告，中國連續第14年被列入優先觀察名單，而且是在首位。（彭博）

2018-04-27 23:40

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕美國貿易代表署今天公布的2018特別301調查報告，中國連續第14年被列入優先觀察名單，而且是在首位，今年總共有12個國家被列入優先觀察名單。

貿易代表署在報告中指出，中國繼續被列入優先觀察名單顯示處理智財權保護的緊迫性，包括竊取貿易機密、網路盜版與彷冒、大量的彷冒品與出口、強迫技術移轉做為進入中國市場的先決條件、對外國智財權執照註冊的國內法規等等。

中國專利、智財權 未實際改革

貿易代表署官員今早在電話背景說明會中表示，中國在專利、商標、貿易機密和藥品等廣泛的智財權保護都無法做深入與實際的改革，尤其中國司法必須從政治干預中獨立出來。

這位官員表示，無法預測貿易代表萊席爾下週訪問中國時要談什麼或做什麼，但這分報告廣泛地列出中國在智財權方面的問題，都是川普政府高度關切的。美國會透過所有管道與中國交涉。

與美國正在重談北美自由貿易協定的加拿大從一般觀察名單升級到優先觀察名單，墨西哥和其它23個國家列在一般觀察名單中。

台灣已連續10未列觀察名單

台灣因在保護智財權方面不斷有進展，已連續10年未被列入特別301觀察名單。報告中提到台灣的部分包括網路盜版的執法在台灣、中國等貿易夥伴國家仍是挑戰，非法串流工具的侵權行在台灣、中國、香港和新加坡等國仍是問題。台灣對於在戲院利用攝像錄相機非法錄影的形事罪處置仍不夠有效力。不過台灣、中國與歐盟也在強化保護貿易機密的機制。

貿易代表署在報告中指出，台灣於2017到2018年在保護智財權與外國市場執法方面的重要進展包括立法院通過藥事法的修正案。此外，美台利用貿易暨投資架構協定（TIFA）等雙邊機制來強化對智財權的保護，台灣去年根據2016年TIFA會談結果檢視自己在智財權保護的承諾時，便承認需要採取進一步行動保護創新，打擊盜版與侵權，特別是數位方面，同時要深化對貿易機密的保護與執法。

今年被列入優先觀察名單12個國家包括中國、印尼、印度、阿爾及利亞、科威特、俄國、烏克蘭、阿根廷、加拿大、智利、哥倫比亞以及委內瑞拉。

至於被列入一般觀察名單的國家有泰國、越南、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克、埃及、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、希臘、羅馬尼亞、瑞士、土耳其、墨西哥、哥斯大黎加、多明尼加、瓜地馬拉、巴貝多、牙買加、玻利維亞、巴西、厄瓜多爾以及秘魯等24國。