南北韓峰會板門店宣言 全文看這裡！

2018-04-27 21:38

〔中央社〕南韓總統文在寅和北韓國務委員會委員長金正恩今天在南北韓邊境板門店南韓一側「和平之家」舉行高峰會，就積極努力爭取國際社會協助支援半島非核化達成共識。

南韓聯合新聞通訊社報導，文金會後，雙方簽署並發表「為促進韓半島和平、繁榮、統一的板門店宣言」，全文如下：

大韓民國總統文在寅和朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩為了實現和平、繁榮、統一的民族夙願，在韓半島迎來歷史轉捩點的2018年4月27日在板門店「和平之家」舉行了南北韓高峰會談。

兩位領袖向八千萬同胞和全人類莊嚴宣布，韓半島已經開啟新的和平時代，不會再有戰爭。兩位層峰懷著儘早終結冷戰造成的長期分裂和對峙、勇於開創民族和解與和平繁榮新時代、積極改善和發展南北韓關係的堅定決心，在沉澱著歷史的板門店發表如下宣言：

一、南北韓將劃時代地全面改善並發展雙邊關係，讓民族血脈再相連，提前迎接共同繁榮和自主統一的未來。改善和發展南北韓關係是全民族始終不渝的夢想，也是時代的迫切要求，不容再拖。

1.南北韓確認民族命運自決的自主原則，將通過切實履行已發表的共同宣言和已達成的協議，開創改善和發展關係的新局面。

2.南北韓將儘快促成高層級會談等各領域的對話和談判，想方設法落實首腦會談達成的共識。

3.南北韓將在開城地區設立雙方官員常駐的南北韓共同聯絡事務所，以期加緊官方協商並確保民間交流合作順利進行。

4.南北韓將為營造民族和解團結氣氛而搞活各界各階層在各領域的合作交流與人員往來，對內積極推動在6月15日等對南北韓都有重要意義的日子舉行雙方國會、政黨、地方政府、民間團體等參加的全民族聯合活動，對外聯合參加2018年亞運會等國際賽事彰顯民族的聰慧才智和團結面貌。

5.南北韓將努力解決民族分裂造成的迫切人道問題，舉行南北韓紅十字會會談協商離散親人團聚等問題，今年8月15日將舉行離散親人團聚活動。

6.南北韓將為實現民族經濟的平衡發展和共同繁榮，積極落實「10•4宣言」所列項目，首先將採取切實措施連接並升級改造東海線及京義線鐵路和公路。

二、南北韓將共同努力，緩和半島軍事緊張，消除戰爭風險。

1.南北韓決定，在地面、海上、空中等一切空間，全面停止引發軍事緊張和衝突的一切敵對行為。自5月1日起，在軍事分界線一帶停止包括擴音喊話、散布傳單在內的一切敵對行為，撤走其工具，並將非軍事區打造成和平地帶。

2.南北韓決定，將西部海域（即黃海）北方限界線（NLL）一帶打造成和平水域，防止突發性軍事衝突，確保漁業生產安全。

3.南北韓將採取多種軍事保障對策，促進互相合作交流、往來接觸。為了及時迅速討論並妥善處理雙方之間的軍事問題，南北韓將經常舉行國防部長會談等軍事部門會談，先於5月舉行將軍級軍事會談。

三、南北韓將為在半島構建牢固的永久性和平機制積極合作，終結半島目前不正常的停戰狀態並建立牢固的和平機制是刻不容緩的歷史使命。

1.南北韓再次確認不向對方動用任何形式武力的互不侵犯協議，並將嚴格遵守該協議。

2.南北韓決定，在消除軍事緊張建立軍事互信後，分階段裁軍。

3.南北韓決定，在「停戰協定」簽署65週年的今年宣布結束戰爭狀態，推進停戰、和平機制轉換，為建立牢固的永久性和平機制，努力促成南韓、北韓及美國3方會談，或南韓、北韓、美國及中國4方會談。

4.南北韓確認通過完全棄核實現半島無核化的共同目標。南北韓一致認為，北韓主動採取的一系列措施對半島非核化具有重大而深遠的意義，今後將各自盡責發揮應有作用。南北韓決定，為了贏得國際社會對半島非核化的支援與合作積極努力。

兩位領導人決定，通過定期會談和撥通熱線電話，隨時討論民族重大事宜並鞏固互信，為持續發展南北韓關係、實現半島和平與繁榮、延續走向統一的良好勢頭而努力。

韓國總統文在寅將於今年秋天訪問平壤。

2018年4月27日於板門店

大韓民國總統文在寅

朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩