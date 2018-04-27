簽署宣言結束韓戰 民眾盼文在寅奪諾貝爾和平獎

南韓總統文在寅今（27）日與北韓領導人金正恩展開會談，並簽署開創和平契機的「板門店宣言」，南韓民眾認為，文在寅改變朝鮮半島的緊張態勢，應得諾貝爾和平獎。（彭博）

2018-04-27 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（27）日與北韓領導人金正恩展開會談，並簽署開創和平契機的「板門店宣言」，南韓民眾認為，文在寅改變朝鮮半島的緊張態勢，應得諾貝爾和平獎。

綜合外媒報導，南韓總統文在寅於今年2月9日，促成北韓組成代表團參加平昌冬季奧運會時，就有南韓民眾認為文在寅應得諾貝爾和平獎，青瓦台亦於3月19日對此回應，當時的發言人金恩基認為兩韓才剛跨出邁向和平的步伐，談此事尚早；如今雙方已簽署「板門店宣言」，讓文在寅被提名該獎項的聲勢高漲。

南韓前總統金大中也因改善與北韓關係，因此在2000年獲得諾貝爾和平獎，但文在寅先前曾表示，因有美國總統川普穿針引線，才能使北韓立場軟化，因此南韓國會議員羅何陳（Roh Hoe-chan，音譯）認為，文在寅應與金正恩、川普共同獲獎項。

北韓與南韓的領袖會議已睽違11年，而諾貝爾和平獎提名時間至每年的1月31日截止，並於該年的10月宣布得獎者，目前許多南韓民眾發起網路連署活動，希望文在寅能順利摘奪此殊榮。