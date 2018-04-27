金正恩晚宴舉杯敬酒 南韓端出2已故前總統家鄉菜

南韓總統文在寅（右）今（27）日擺下酒席，與妻子金正淑款待北韓領導人金正恩（左）與其妻李雪主，席間由金正恩率先舉杯敬酒。（彭博）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-04-27 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（27）日擺下酒席，與妻子金正淑款待北韓領導人金正恩與其妻李雪主，席間由金正恩率先舉杯敬酒，南韓方面則端出文在寅與2位南韓已故前總統金大中、盧武鉉的家鄉菜。

根據《韓聯社》報導，酒席間擺出文在寅位於釜山老家的特色菜餚烤海魴，以及因病去世的前總統金大中（享壽85歲）家鄉菜黃姑魚和海參水餃，以及跳崖自殺的前總統盧武鉉（享壽62歲）的家鄉菜鴨田米飯，金、盧2人的故鄉分別位於南韓全羅南道新安郡，與慶尚南道金海市峰下村。

其他菜色還有考量金正恩的瑞士教育背景，所端出的瑞士薯餅，以及文在寅喜愛的釜山名菜烤多利魚，金正恩亦命令北韓玉流館提供文在寅欽點的冷麵，席間用酒為杜鵑花釀酒，與酒精濃度達40度的文培酒。

這場晚宴除雙方第1家庭用餐外，包括金正恩胞妹金與正、最高人民會議常任委員會委員長金永南在內的北韓團26人，與南韓共同民主黨主席秋美愛等32人南韓團一同用餐，晚宴開始由文在寅建議在場賓客舉杯同飲並發表祝酒詞，隨後由金正恩答覆文在寅詞意且帶領大眾喝酒。

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