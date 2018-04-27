曾說不再戰圍棋AI 柯潔食言參賽卻到中盤就投降

中國圍棋冠軍選手柯潔今天（27日）與中國開發的AI圍棋系統「星陣」展開對弈，卻在中盤時就宣布投降。（路透）

2018-04-27 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋冠軍選手柯潔，去年慘敗給AlphaGo後曾說「不再跟AI對戰」。今天（27日）他「食言」與中國開發的AI圍棋系統「星陣」展開對弈，卻在中盤時就宣布投降。

綜合媒體報導，柯潔擔任中國福州舉辦的第一屆「吳清源杯」圍棋賽的形象大使，並受邀與中國圍棋AI「星陣」對弈。原本說不再和AI下棋的柯潔解釋，原本認為跟AI下棋差距太大、沒有樂趣可言，但由於還是有很多棋迷和棋手關注「人機大戰」，他覺得這也是挑戰自我的過程。

去年5月被AlphaGo連敗3場後，柯潔曾在棋壇打出一波22連勝的驚人氣勢，但隨後又陷入低潮，年底讓出了世界圍棋冠軍的位置，因此賽前外界就不看好這場柯潔和AI的比賽，還酸道「要是柯潔贏了，不就證明中國AI不如AlphaGo嗎？」

果然開賽後，持白子的柯潔試圖用大局面的「宇宙流」打法，讓「星陣」難以算出走勢，但「星陣」的黑子用靈活的下法逐漸破壞白子的佈陣，掌握了優勢，最後柯潔見圍殺無望，在中盤時投子認輸。

「星陣」與柯潔對戰前，已經在圍棋網站上和30名職業選手熱身，拿下28勝2敗的戰績，如今接連擊敗南韓的世界圍棋冠軍選手朴廷桓和柯潔，也讓中國的AI研究者增加不少信心。