兩韓簽署板門店宣言 川普大讚：美國人民同感驕傲

2018-04-27 19:37

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅今(27)日在會談中,正式簽署「板門店宣言」,希望2018年結束前能共同宣布與彼此結束戰爭關係,美國總統川普對此大讚,美國人民同感驕傲。

美國總統川普在推特上對「板門店宣言」指出,北韓在過去1年歷經導彈發射與核子試驗後,終於與南韓展開歷史性的會談,「許多好事正在發生」,但唯有時間能夠告訴大家雙方會談所帶來的結果會是什麼,但韓戰將要結束,美國政府與所有人民都對正在朝鮮半島發生的事情同感驕傲。

南韓與北韓所簽署的「板門店宣言」,除了提到將在今年宣布韓戰結束,北韓與南韓間還會展開經貿往來,並由北韓帶頭實施相關政策,要實現朝鮮半島零核武的理想,且為彼此對話拓展更多交流契機,還會舉辦兩韓與美或兩韓與美、中的政治協商。

川普推特全文

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!