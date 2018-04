「路易斯．亞瑟．查爾斯」 英國小王子名字出爐

2018-04-27 18:47

〔即時新聞/綜合報導〕英國王子暨劍橋公爵威廉與王妃凱特,本月23日共同生出的男嬰已於今(27)日已由肯辛頓宮(Kensington Palace)官方推特公布名字,該名男嬰的職銜稱作「劍橋的路易斯王子殿下」(Royal Highness Prince Louis of Cambridge)。

威廉王子與凱特王妃替寶寶想了4天的名字,透過肯辛頓宮官方推特,向全世界宣布他們所生出來的第3個小嬰兒,全名為路易斯.亞瑟.查爾斯(Louis Arthur Charles),該名男嬰此後將會被尊稱為「劍橋的路易斯王子殿下」,並享有一切英國王室待遇。

「劍橋的路易斯王子殿下」由威廉王子與凱特王妃於本月23日,在英國倫敦帕丁頓的公立聖瑪莉醫院產出,體重約在3818公克。

詳情請見連結:

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ