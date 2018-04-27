「路易斯．亞瑟．查爾斯」 英國小王子名字出爐

英國王子暨劍橋公爵威廉與王妃凱特，本月23日共同生出的男嬰已於今（27）日已由肯辛頓宮官方推特公布名字，該名男嬰的職銜稱作「劍橋的路易斯王子殿下」。（圖擷取自肯辛頓宮推特）

2018-04-27 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國王子暨劍橋公爵威廉與王妃凱特，本月23日共同生出的男嬰已於今（27）日已由肯辛頓宮（Kensington Palace）官方推特公布名字，該名男嬰的職銜稱作「劍橋的路易斯王子殿下」（Royal Highness Prince Louis of Cambridge）。

威廉王子與凱特王妃替寶寶想了4天的名字，透過肯辛頓宮官方推特，向全世界宣布他們所生出來的第3個小嬰兒，全名為路易斯．亞瑟．查爾斯（Louis Arthur Charles），該名男嬰此後將會被尊稱為「劍橋的路易斯王子殿下」，並享有一切英國王室待遇。

「劍橋的路易斯王子殿下」由威廉王子與凱特王妃於本月23日，在英國倫敦帕丁頓的公立聖瑪莉醫院產出，體重約在3818公克。

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