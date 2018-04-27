「路易斯．亞瑟．查爾斯」 英國小王子名字出爐

2018-04-27 18:47
英國王子暨劍橋公爵威廉與王妃凱特，本月23日共同生出的男嬰已於今（27）日已由肯辛頓宮官方推特公布名字，該名男嬰的職銜稱作「劍橋的路易斯王子殿下」。（圖擷取自肯辛頓宮推特）
〔即時新聞／綜合報導〕英國王子暨劍橋公爵威廉與王妃凱特，本月23日共同生出的男嬰已於今（27）日已由肯辛頓宮（Kensington Palace）官方推特公布名字，該名男嬰的職銜稱作「劍橋的路易斯王子殿下」（Royal Highness Prince Louis of Cambridge）。
威廉王子與凱特王妃替寶寶想了4天的名字，透過肯辛頓宮官方推特，向全世界宣布他們所生出來的第3個小嬰兒，全名為路易斯．亞瑟．查爾斯（Louis Arthur Charles），該名男嬰此後將會被尊稱為「劍橋的路易斯王子殿下」，並享有一切英國王室待遇。
「劍橋的路易斯王子殿下」由威廉王子與凱特王妃於本月23日，在英國倫敦帕丁頓的公立聖瑪莉醫院產出，體重約在3818公克。
詳情請見連結：
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace （@KensingtonRoyal） 2018年4月27日
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ