文金會晚宴 兩韓第一夫人同台亮相

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今日展開兩韓峰會，晚間也將進行聯合晚宴，包含金正恩夫人李雪主（左）及文在寅夫人金正淑（右）都已抵達現場。（法新社）

2018-04-27 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今日展開兩韓峰會，會中簽署「板門店和平繁榮統一朝鮮半島宣言」，在結束白天的相關行程後，晚間也將進行聯合晚宴，包含金正恩夫人李雪主及文在寅夫人金正淑都已抵達現場。

文在寅與金正恩今日展開文金會，兩人並於下午簽署「板門店和平繁榮統一朝鮮半島宣言」，宣布將在今年內正式結束韓戰。稍晚在青瓦台舉行的說明會中，文在寅的發言人尹永燦（Yoon Young-chan）表示，雙方還在諮商聯合聲明，未來兩韓如需會晤，也會協調加入內容中。尹永燦也提到，北韓第一夫人李雪主也會加入峰會的聯合晚宴。

台灣時間今傍晚約5點半後，包含金正恩及文在寅會同李雪主及金正淑先後抵達現場，李雪主身穿粉紅套裝，金正淑則是一身粉藍，金正淑不僅親切的和李雪主握手，還攬著李雪主一起進入會場，4人在親切握手後，也在媒體鏡頭前一起合照，準備參加聯合晚宴。

另外，金正恩的「緋聞女友」、朝鮮三池淵管弦樂團團長玄松月也將出席晚宴，與李雪主兩人成為本次峰會的兩大「嬌點」。