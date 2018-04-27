太胖了？ 鏡頭抓到金正恩臉紅氣喘

媒體鏡頭捕捉到在檢閱南韓三軍儀仗隊時，相較於一旁一派輕鬆的文在寅，金正恩臉紅氣喘的模樣格外明顯。（路透）

2018-04-27 17:31

〔編譯羅綺／綜合報導〕全世界矚目的南北韓領袖高峰會今天（27日）在板門店展開，北韓領導人金正恩越過38度線，踏入南韓領土，與南韓總統文在寅會晤。許多民眾發現，上午的行程中，相較於旁邊一臉輕鬆微笑的的文在寅，金正恩不但臉紅通通，還氣喘吁吁，他的健康問題備受關注。

綜合媒體報導，南韓以軍禮迎接金正恩時，金正恩與文在寅並肩走在紅毯上，身材差異極大。文、金兩人的身高差不多，都約170公分，但金正恩的身形幾乎是文在寅的兩倍。鏡頭捕捉到，儀式中，金正恩數度失去笑容、臉紅氣喘的樣子。軍禮結束後，金正恩在「和平之家」留言題字時，也喘了一大口氣，還咳了一下！

《中央日報》先前指出，過去5年間，金正恩體重飆升40公斤，胖到連脖子都消失了。媒體懷疑，這是他疑似因為壓力過大，暴飲暴食、抽菸喝酒所造成。據傳，金正恩患有糖尿病、心臟病、痛風、高血壓等疾病，健康恐亮起紅燈。這次透過鏡頭，金正恩的健康問題再度成為大眾關注的焦點。

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