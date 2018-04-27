晚宴少不了「第一夫人」 李雪主是文金會的壓軸

2018-04-27 15:08

［編譯羅綺／綜合報導］南韓青瓦臺首席秘書尹永燦表示，北韓第一夫人李雪主將於今日下午抵達板門店，出席今晚南北韓峰會的晚宴。

尹永燦表示，李雪主將於今日下午6時15分許抵達板門店，在「和平之家」與南韓總統文在寅夫人金正淑交談，隨後陪同金正恩出席歡迎晚宴。

繼金正恩的胞妹金與正之後，北韓又一位女賓抵達南韓，為這場峰會增添不少光采。近日李雪主倍北韓官方認證為「第一夫人」，不但被媒體稱呼為「令人尊敬的第一夫人」，也頻繁的出現在公開場合，其舉手投足都是大眾的焦點。