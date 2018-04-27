南北韓風雨70載 歷年關鍵事件一覽

2018-04-27 13:40

〔中央社〕南北韓關係70多年來風雨不斷，今天打破僵局，展開韓戰後第3場領導人峰會。過去因北韓發展核武，數年來雙方關係一觸即發，各界莫不期望今天的峰會能為兩韓帶來和平。

以下是法新社整理二戰後影響朝鮮半島局勢的關鍵事件：

爭戰不休

二戰後日本投降，美國和蘇聯同意將朝鮮半島一分為二，各據一方。

1950年6月，北方共產勢力南下，雙方開戰，有數百萬人身亡。

1953年，兩韓同意停戰，但沒簽下和平協議，火藥味依舊濃厚。

挑釁行刺

平壤當局隨後發動多次攻擊，測試停戰協議底線。

1968年，北韓派出31名突擊隊員赴首爾，意圖謀害當時南韓總統朴正熙，但行刺未果，其中29人喪生。

1983年，時任南韓總統全斗煥赴緬甸訪問，北韓發動一起可能是他們最魯莽大膽的暗殺攻擊，在仰光炸死21人，但全斗煥保住了性命。

1994年金日成逝世後，繼承人金正日對南韓的挑釁也未曾停歇，1996和1999年皆爆發致命的海上衝突。

和平曙光

南韓數十年來首位自由派總統金大中上任後，祭出兩韓「陽光政策」。

2000年，金大中赴平壤，召開韓戰後第一場兩韓峰會，讓他拿下諾貝爾和平獎。

2007年，金大中下一任自由派總統盧武鉉在任期尾聲時訪問平壤。不過，當時北韓已經進行了第一次核試驗。

隨後保守派的李明博入主青瓦台，首爾對平壤態度轉趨強硬。

2010年11月，北韓攻擊南韓人口稠密的地區，是韓戰後首次。他們在南韓延坪島投射170枚砲彈，造成4人身亡，其中兩人是平民。

核武升溫

2011年金正恩繼位後，北韓堅定不移地發展遭禁的核子和彈道飛彈計畫，尋求打造能將彈頭射到美國本土的火箭。

隨後，聯合國安理會及美國、歐盟和南韓便以不斷加重的制裁回應北韓作為。

但平壤當局態度並未軟化，去年進行第6次核試驗，是歷年規模最大，發射能飛抵美國的飛彈。金正恩宣布北韓擁有核能力。

冬奧冰釋

歷經數年緊張關係後，支持兩韓交流的文在寅當選南韓總統，南韓舉辦平昌冬奧也為雙方交流開了一扇窗。

今年2月冬奧開幕式上，兩韓共持統一旗進場，文在寅和金正恩胞妹金與正一同譜寫「世紀之握」。

兩韓領導人隨後同意今天會面，美國總統川普也答應了與金正恩會談的邀約。

上週，北韓宣布停止核試驗，並不再發射洲際彈道飛彈。