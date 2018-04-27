誓言清除假帳號？ 臉書創辦人都被假冒詐騙

2018-04-27 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）日前誓言要整頓臉書，打擊假帳號，但卻遭批露，日前有數百個以臉書高層及創辦人札克柏格的名義建立的假帳號在臉書及Instagram流竄，甚至利用這些帳號詐騙用戶，損失上千美元。

綜合外媒報導，據調查發現，臉書和Instagram曾充斥超過200個冒充札克柏格和臉書營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）的帳號，這些帳號盜取臉書高層的照片作為大頭貼，並以刻意拼錯的姓名或加上中間名的方式躲避官方稽查。其中，有51個用戶被用來詐騙，以中獎為由，騙取其他用戶上千美元。

其中一名受害者伯恩哈特（Gary Bernhardt）表示，自己去年收到一則來自「馬克·札克柏格」的訊息，恭喜他中了75萬美元（約新台幣2226萬元）的大獎，而為了獲得獎金，他必須先傳送一張價值200美元（約新台幣5900元）的iTunes禮品卡，沒想到當他將兌換碼傳過去，不但沒有收到75萬美元，札克柏格竟不斷跟他要錢，截至今年1月，伯恩哈特已經多付了1310美元（約新台幣3萬9千元）。

據了解，這些假帳號有些已經存在8年之久。臉書發言人沃斯（Pete Voss）表示，目前已經清除臉書和Instagram205個相關假帳號。儘管臉書日前聲稱要全力掃蕩假帳號，但據官方統計，仍有約3%的用戶是假帳號，也就是說有6000萬個假帳號在臉書上流竄。