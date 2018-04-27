美貿易副代表明列川普貿易政策 雙邊貿易協定與世貿組織改革

2018-04-27 11:16

〔駐美特派員曹郁芬／華府26日報導〕美國貿易代表署主管亞洲事務的副代表葛瑞雪（Jeffrey Gerrish）今天在美國與東協商會的年度晚宴上演說時再度強調，川普政府要的是雙邊貿易協定；同時還要與貿易夥伴一起改革世界貿易組織。

葛瑞雪也同時主管台灣與中國的經貿談判。他面對東協駐美大使在內的賓客時，一面指出美國重視東協的夥伴關係；一面則表示美國不能接受與東協的巨大貿易逆差，要東協國家為美國做得更多。

他指出，美國與東協要共同面對恐怖主義與海事安全的挑戰，彼此的夥伴關係也同時成長。東協國家之間的整合從1977年優惠性關稅協定開始，接著是1992年的自由貿易協定，今天東協正在整合成一個經濟社群。

葛瑞雪說，東協的人口和經濟成長帶來極大的機會，可以深化與美國的貿易連結，增進就業成長，並擴增美國的出口。不過自由、公開與互惠原則很重要，川普相信美國人在這個基礎上可以有全球的競爭力。

他表示，美國的做法之一是要確定貿易夥伴遵守貿易規則，例如美國在特別301條款之下對中國強迫美國企業移轉智慧財產所做的調查；美國也同時尋求機構的改革，讓世界貿易組織運作得更好。

葛瑞雪表示，美國尋求與印太地區的國家建立新的夥伴關係，川普強調這個新貿易關係必須公平且互惠，美國現在期待其它國家會像美國一樣忠實遵守貿易規則。他們期待市場機制決定而非政府來指導投資。

他表示，美國的貿易在平衡政策是在雙邊基礎上談判自由、平等且互惠的貿易協定，「我們要求東協國家為我們做得更多些」。

葛瑞雪說，美國與東協個別國家都有顯著的貿易逆差，貿易代表署要處理這些問題，並點名泰國的農產品進口障礙，越南的汽車進口障礙，印尼的非關稅障礙都必須解決。

葛瑞雪明確指出，美國不認為多邊貿易協定能有效解決問題，川普明確表示，「他要新的雙邊貿易協定」，美國期待與東協國家盡快展開談判。