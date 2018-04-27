世界上最長航班要來了！ 近20小時不落地

新加坡航空將在今年底推出新加坡至紐約直飛班機，採用空中巴士超長途飛機「A350-900ULR」，屆時會不落地飛行將近20個小時。（法新社）

2018-04-27 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最長的航班即將來了！那就是新加坡航空將在今年底推出的新加坡至紐約直飛班機，屆時會不落地飛行將近20個小時。

據《CNN》報導，新加坡航空向空中巴士訂購7架最新客機，也就是超長途飛機「A350-900ULR」，它能夠飛行1萬1160英里（約17960公里），比標準配備的A350增加超過1800英里（約2896公里），預計在今年底投入營運。

事實上，新加坡航空曾有直飛紐約的航班，但使用的是耗油量高的4引擎A340-500客機，上面只有100個商務艙座位，導致航線效率低下，讓新航於2013年關閉該航線。

如今重啟航線最大的問題是，在將近一整天的飛行中，如何讓乘客感到舒適？空巴飛機內裝營銷總監佩蒂尼（Florent Petteni）表示，該飛機是專門為遠程航班所設計，飛機機艙會更像是一個房間，而不是長型的管狀，除此之外還有挑高天花板、降噪設施。

A350-900ULR的機身由碳纖維等複合材料製成，並非使用傳統的鋁，這讓飛機上可以有更多的全景窗戶。如果乘客想睡覺，還能使用傳統下拉式遮陽簾或者是按鈕式雙層遮光簾。同時客機內的空氣循環也設計成安靜無風，讓乘客不受干擾。