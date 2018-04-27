威斯康辛州煉油廠大爆炸 數千居民遭撤離

威斯康辛州赫斯基能源公司煉油廠發生大爆炸，火勢十分猛烈，當局已撤離數千居民。（路透）

2018-04-27 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州蘇必利爾市（Superior）的赫斯基能源公司煉油廠（Husky Energy oil refinery）當地時間週四（26日）上午發生大爆炸，引發熊熊大火，造成至少15人受傷，當局現已撤離煉油廠附近數千居民。

根據《路透》報導，該煉油廠於當天上午10時許出現第一起爆炸，火勢隨後蔓延至遭炸毀的儲油罐，並引發一連串爆炸並冒出熊熊大火伴隨滾滾黑煙，救難人員獲報後趕到現場將傷者送醫，並從儲水槽取水救火試圖防止火勢蔓延，但由於火勢過於猛烈，當局最終仍決定撤離煉油廠方圓3英里及位於下風處的南方10英里內居民。

當地媒體指出，這次煉油廠大火共造成至少15人輕重傷，但並無人員死亡，據悉，該廠所有工作人員已全數撤離，10多名傷者也被送至當地醫院治療，其中僅1人傷勢嚴重。

蘇必利爾市市長潘恩（Jim Paine）在記者會上表示，在火勢完全撲滅，並獲消防人員確認為安全區域前，撤離令依舊有效，他也坦言，這次火災是當地2萬7千名居民的噩夢，承諾除設置避難所安置這些居民外，更將督促相關復原工作，讓民眾能盡速返回家園。

一連串爆炸引發猛烈火勢與滾滾黑煙。（路透）