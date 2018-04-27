文金世紀握手！ 南北韓舉行元首會談

北韓領導人金正恩（左）和南韓總統文在寅（右）在南北韓軍事分界線歷史性握手。（路透）

2018-04-27 08:47

首次上稿 08:47

更新時間 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅今天上午陸續抵達峰會地點板門店南韓轄區「和平之家」，兩國元首於8時30分在南北韓軍事分界線歷史性握手。

兩韓領導人首次在軍事分界線會面

綜合媒體報導，文在寅約在8時15分抵達板門店非軍事區，在軍事分界線等候金正恩來訪。8時29分金正恩抵達現場，徒步跨越北緯38度南北韓分界線，走到介於「自由之家」和「和平之家」的板門店廣場，兩韓領導人首次在軍事分界線會面並握手。金正恩向文在寅表示，「很高興見到你」。

金正恩越過軍事分界線後，向文在寅提議以北韓「板門閣」為背景合照，隨後文在寅牽著金正恩的手越過軍事分界線，進入北韓領地合影留念。

之後，南韓舉行歡迎金正恩的儀式，南韓傳統儀仗隊演奏韓民族傳統歌曲《阿里郎》，兩韓領導人檢閱南韓儀仗隊後，雙方隨行人員互相問候。

金正恩：新的歷史從現在開始

歡迎儀式結束後，金正恩和文在寅進入會談地點「和平之家」，金正恩在1樓的留言薄上留言，並與文在寅合影。金正恩在留言中寫道，「新的歷史從現在開始，和平時代站在新的起點。」

今天會談分為上下午2場，在「和平之家」2樓會議廳舉行，上午約在10時30分開始，之後將公布簽署協議和會議內容。南北韓可能達成板門店非軍事區（DMZ）的階段撤軍計畫，逐步撤除監視哨所，落實真正非軍事化。