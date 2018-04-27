文金會登場！ 料將發表「板門店宣言」

北韓領導人金正恩今天上午8時30分，將與南韓總統文在寅舉行歷史性的兩韓元首高峰會。（美聯社資料照）

2018-04-27 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今天上午8時30分，將與南韓總統文在寅一起在板門店南韓轄區「和平之家」，舉行歷史性的兩韓元首高峰會，兩人目前都在前往會談地點途中，屆時南北韓預計將發表歷史性的「板門店宣言」。

綜合媒體報導，金正恩約在今天5時42分離開平壤啟程前往板門店。北韓官媒《朝中社》報導，金正恩將和文在寅在板門店討論和平、繁榮和統一相關議題，改善南北韓關係。

文在寅於今天7時10分左右離開南韓總統府青瓦台，在一片歡呼聲中坐上專車，並與支持者揮手致意。

南北韓可能達成板門店非軍事區（DMZ）的階段撤軍計畫，逐步撤除監視哨所，落實真正非軍事化。青瓦台希望兩韓協議能被稱為「板門店宣言」。

按照規劃的預定行程，文、金兩人將在當地時間上午9時30分（台灣時間8時30分），一起踏入作為會場的板門店南韓轄區「和平之家」。上午場會談於10時30分開始，下午場則在兩人各自用餐，並在軍事分界線舉行植樹活動後開始。晚間6時30分，文、金及各自隨行人員將出席在會場3樓舉行的歡迎晚宴。