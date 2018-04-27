電音才子Avicii死因曝光！ 父母發聲明：他想找到平靜

瑞典電音才子艾維奇（Avicii）上週五（20日）驚傳在阿曼（Oman）逝世，他的父母今天發表聲明，「他不能再繼續下去了，他想找到平靜」，暗示艾維奇以自殺結束人生。（美聯社資料照）

2018-04-27 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電音才子艾維奇（Avicii）上週五（20日）驚傳在阿曼（Oman）逝世，他的父母今天發表聲明，「他不能再繼續下去了，他想找到平靜」，暗示艾維奇以自殺結束人生。

綜合媒體報導，28歲的艾維奇本名為博格林（Tim Bergling），是全球最著名的DJ之一，他讓電子音樂（EDM）成功進入流行音樂浪潮。20日艾維奇的死訊被公布後，外界一直懷疑死因與他長期酗酒有關，但艾維奇的發言人也一直不願談論他的死因。

艾維奇父母今天發表聲明指出，「我們心愛的提姆是一個尋求者，一個脆弱的藝術靈魂，正在尋找存在的意義。一位過度追求完美的人，導致他以一種高效率的方式努力完成工作，這樣的生活步調為他帶來極大的壓力。當他停止巡迴演出時，他希望找到生命中的平衡，保持開心並能夠做他最喜愛的音樂。

聲明提到，「他在思考人生意義、生活和幸福的問題上遇到許多掙扎。他無法再繼續下去了，他想找到平靜。提姆不是為了成為商業生產機器所活著，他是一個敏銳的人，他熱愛粉絲，但卻不喜歡在鎂光燈下。你將永遠被愛和悼念，你和你的音樂將會永存於大家的記憶中。」

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