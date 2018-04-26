新加坡廚藝挑戰賽 台灣隊角逐冠軍盃

兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，圖為為台灣館開幕剪綵的駐新加坡代表梁國新（右4）、新加坡貿工部高級政務部長許寶琨（右3），有「最美麗主持人」稱號的藝人白嘉莉（左4）也現身台灣館超吸睛。（中央社）

2018-04-26 23:36

〔中央社〕新加坡廚藝挑戰賽國家隊獅王爭霸賽，首度組團參賽的台灣隊經過3天高難度競賽，一路過關斬將，擊敗各國高手，明天將和捷克、紐西蘭隊在總決賽中角逐總冠軍獅王盃。

新加坡國際食品展（FHA 2018）除舉辦食品及食品器材展外，也同時舉行4年一次的廚藝挑戰賽，今年的國家挑戰賽共有9隊參加。

台灣隊表現優異，經過3天激烈競賽，在「熱菜冷展」奪金牌、「藝術烘焙」奪銅，「85人份現場熱烹」則拿下銀牌。

台灣隊由台灣廚藝美食協會率7名廚藝高手及7名幕後團隊成員參賽。台灣廚藝美食協會wowprime隊，以總分第一名的成績進入總決賽。

帶團參賽的台灣廚藝美食協會理事長簡義展今天告訴中央社記者，國家隊比賽內容分為3大部分，包括「熱菜冷展」、「藝術烘焙」及「85人份現場熱烹」，3項總分平均最高分的3隊可以進入獅王爭霸賽。

簡義展表示，以國家隊形式的廚藝挑戰賽除德國IKA及盧森堡世界盃之外，還有亞洲的新加坡廚藝挑戰賽。（編輯：郭中翰）