英國研究：這6件沒根據的事 卻是人們最怕的致癌夢魘

2018-04-26 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕大英帝國癌症研究基金會（Cancer Research UK）在《歐洲癌症期刊》（European Journal of Cancer）發布的最新研究指出，有6項沒有科學根據的事件，卻成為人們心中懼怕的致癌原因。

根據《每日郵報》報導，英國利茲大學（University of Leeds）與倫敦大學學院（UCL）接受大英帝國癌症研究基金會資助進行研究，針對國內1330名民眾進行訪問，發現有43%的民眾相信壓力太大會導致癌症、42%的人認為所有的食品添加物會致癌，35%受訪者深信電磁波會致癌。

研究顯示1330名受訪者中，還有34%民眾認為基因改造食品會導致癌症，19%的民眾覺得使用微波爐會癌變，15%的人們相信喝寶特瓶飲料會罹癌，僅管這些都沒有經過科學證實，但恐懼卻深植人心，參與研究的利茲大學博士山繆爾．史密斯（Samuel Smith）認為，都是因為社交媒體與網路上充斥謠言才會產生這樣的現象。

研究還發現，有12%的受訪者不知道吸菸會導致癌症，有40%的民眾不了解曬傷恐導致皮膚癌，來自倫敦大學學院的萊恩．撒哈伯（Lion Shahab）博士補充，對確切的致癌原因有所瞭解的人們，才會遠離所有致癌因素，並多吃對身體健康有幫助的青菜與水果。

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