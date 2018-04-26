南蘇丹內戰 10人道援助者疑遭綁架

南蘇丹朱巴的Konyokonyo難民營內，1名小孩背著他的手足走向簡陋的臨時住所。（路透）

2018-04-26 22:56

［編譯羅綺／綜合報導］聯合國駐南蘇丹辦事處表示，10名救難人員組成的車隊，在飽受戰爭蹂躪的南蘇丹西南部失蹤，推測是被綁架。

聯合國人道事務協調廳（the UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs，OCHA）發表聲明指出，25日這個車隊從中赤道省的Yei鎮前往Tore，隨後便失去聯繫。

OCHA廳長阿蘭·努德侯（Alain Noudehou）表示：「我們對這些人道援助工作者的下落深感憂慮，現在正急切的打聽有關他們平安的訊息」。

南蘇丹4年的內戰期間，人道援助工作者經常遭到攻擊。這場內戰造成數萬人死亡，數百萬人被迫逃離家鄉，也將數百萬人逼到飢荒邊緣。

OCHA表示，這個月人道援助工作者已被武裝團體挾持第2次，也是半年來的第3次。「這些這些聯合國和非政府組織的工作人員來南蘇丹是為了幫助這裡的人民，他們不該成為攻擊的目標，應該被無條件釋放，讓他們手上的救援工作持續進行」。

OCHA的聲明中提及，這10名失蹤的人道援助工作者都是南蘇丹的國民。他們分別為OCHA、聯合國兒童基金會（UNICEF）、南蘇丹發展組織（SSDO）、基督教援助組織ACROSS、國際計劃和非洲行動協助（AAH）等組織工作。