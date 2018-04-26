威廉王子睏到睜不開眼 網友紛表同情

滿臉倦容的威廉，與坐在他身旁、精神奕奕的梅根，形成有趣對比。（法新社）

2018-04-26 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子的妻子凱特日前剛生下第3個孩子─一個小王子，這位家裡又多了個新生兒的爸爸，週三（25日）澳紐聯軍紀念日（ANZAC Day）活動時，被拍到一臉沒睡飽的模樣，讓許多有當父母經驗的網友紛紛表示同情。

綜合外媒報導，威廉在週一上午迎來第3個孩子後，週三首度執行皇室公務，與弟弟哈利王子和其未婚妻梅根．馬克爾（Meghan Markle），到西敏寺大教堂出席紀念儀式，雖然進入教堂時看起來精神頗佳，但等到眾人坐定、儀式開始後，威廉疲態畢露。

從《BBC》拍到的影片可見，滿臉倦容的威廉似乎正努力保持清醒，不斷地眨眼擺頭，但沉重的眼皮卻一直下垂，不時瞇眼瞌睡，與坐在他身旁、精神奕奕的梅根，形成有趣對比。

許多網友都紛紛對此表示同情，「每個家長都知道這種壓倒性的疲憊感」、「家有新生兒的生活...」、「新生兒爸爸綜合症」、「他是3個5歲以下孩子的爸爸！一定不容易！」

有人建議，威廉作為新生兒父親，應該有資格享有陪產假，在此期間不用執行皇室公務；「讓他睡吧！」、「可憐的傢伙，誰能責怪他呢？好好休息一下，兄弟！」

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威廉王子週三（25日）參加澳紐聯軍紀念日活動時，被拍到一臉沒睡飽的模樣，讓許多有當父母經驗的網友紛紛表示同情。（美聯社）