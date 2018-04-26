「文金會」明登場 美韓「鷂鷹」軍演今日結束

美國與南韓本月1日展開「鷂鷹」聯合軍演，南韓軍方人士今日表示，軍演今日基本結束。（路透）

2018-04-26 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國與南韓本月1日展開「鷂鷹」聯合軍演，南韓軍方人士今（26）日表示，軍演今日基本結束。分析指出，這是考慮到「文金會」明日將登場。

《韓聯社》報導，「鷂鷹」聯合軍演是動用實際兵力和裝備的野外機動演習（FTX），今年有1.15萬名美軍和30萬名南韓官兵參加，月初在慶尚北道實施登陸演習，美國海軍派出兩棲攻擊艦「黃蜂號」（LHD-1）和「好人理查德號」（LHD-6）。「黃蜂號」搭載F-35B隱形戰機參演，但因天氣惡化，未能出動掩護登陸。

南韓軍方人士指出，「鷂鷹」軍演今日將基本結束，僅有一小部分演習持續到明日淩晨。分析指出，由於南北韓高峰會明日將登場，此舉是為營造會談所需的和平氛圍。另外，與往年不同，今年並未對外公開實際演習場面，分析認為，由於「文金會」、「川金會」在即，這是為了避免刺激到北韓。

另外，本週一開始的美韓「關鍵決斷」（KR）聯合軍演，明日將會暫停。這個假設北韓襲擊南韓的情況下，用電腦模擬等方式進行的聯合指揮所演習（CPX），分為前半部防禦演練和後半部反攻。美韓認為前半部演習取得了預期成果，決定今日結束演習。

美韓軍方將於28日評估前半部的演習成果，30日起進行後半部演習。雖然「文金會」當天暫停軍演，但軍方相關負責人強調，參演兵力會談當天將就地待命，保持戒備。