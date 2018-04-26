南京「地位姐」侵門踏戶嗆當地人賣淫 被拖到街上暴打

南京一名女子到無錫玩耍時，與別的女子爆發衝突，但稱自己在南京有地位，堅持不道歉。（圖擷自YouTube）

2018-04-26 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京一名女子23日至無錫遊玩，期間在酒吧招惹到其他女子，但南京女剛開始十分跋扈，稱自己「在南京是有地位的」，但最後仍慘遭圍毆下場淒慘，「地位姐」事件引起網友瘋狂討論。

綜合中媒報導，一名南京女子日前在無錫市酒吧街狂歡時，與當地女子爆發言語衝突，稱「無錫的女人都賣逼」（賣淫之意），惹怒對方及其友人，雙方在酒吧外談判，南京女囂張稱：「地位～我在南京是有地位的」，始終不肯道歉，最後被甩巴掌，還被拖到街上慘遭棍棒圍毆。

南京「地位姐」被暴打一頓後十分狼狽，事後一名男子推她的肩膀諷刺說：「這裡是無錫，不是南京」，「地位姐」又暴走大吼說：「你沒有資格這樣對我！」事後蹲在地上痛哭，跟一開始囂張的模樣相去甚遠。

警方獲報調查，當晚就將相關人等帶回警局作筆錄，發現涉嫌毆打他人的柳姓女子及谷姓女子都並非無錫當地人。

不少網友留言說：「沒必要這麼仇視啊南京無錫的不都是中國人嗎」、「這事如果發生在我家鄉我估計那個女孩子回不到南京了怎麼也得躺幾天」、「年紀小，不懂事，喜歡混，沒辦法，太跳」、「如果她真的這樣講話，被打也真的只是剛好」。

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