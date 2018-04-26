偷安裝衛星天線 大溪地中國領館遭房東趕出門

法屬玻里尼西亞向風群島上最大的島嶼大溪地，傳出中國領館涉嫌擅改建築用途，還安裝衛星天線。示意圖。（法新社）

2018-04-26 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕法屬玻里尼西亞人口最多的島嶼大溪地日前出現中國外交官與當地居民糾紛，一處出租給中國領事館的建築，遭中方擅自將改裝成領事館辦公樓，還在屋頂安裝衛星天線，疑似從事間諜活動，屋主怒宣布不再續約，但租約到期後中方卻賴著不走，屋主發表公開聲明，還向法國政府請願，中國才撤出。

據《美國之音》報導，大溪地一對母女房東發表聲明指出，2007年將她的一座位於巴比提市郊的一棟法式建築出租給中國領事館，合約規定這座建築僅供居住使用，但中方沒有遵守合約，擅自將房屋改裝成領事館的辦公樓，還在樓頂安裝了衛星接收器，甚至還以這是「中華人民共和國領土」為由，禁止房東入屋檢查。

房東去年宣布不再續租，合約到今年2月底，不料租約到期後，中國領事館卻還一直賴著不走，甚至還向房東提出直接買斷這棟建築的要求，遭到房東拒絕；房東女兒發表公開請願，希望法國政府能介入，要求中國領事館撤出，最後中國領事館讓步，聲稱將今年8月底搬出，並將建築恢復原狀。

有美國專家在《外交學者》（The Diplomat）上指出，中國在大溪地「霸據民宅」體現出，中國在南太平洋地區的勢力擴張，專家認為，中國領事館租來的民宅上安裝衛星接收器。恐是替中國軍方提供導彈定位，而巴比提也是中國航天測量船、半軍事化艦艇和科學研究船的停靠港口。