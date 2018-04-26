紐約地鐵乘客起口角 比特犬「護主」狠咬對方鞋不放

2018-04-26 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約有名男子帶著一隻比特犬（Pit Bull）搭地鐵，未料男子在車上與一名女乘客起了口角，此時忠心的比特犬為了護主，竟狠狠咬住女乘客的鞋子不放，造成車廂內一陣騷動。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月20日，一名同車廂的旅客塔西（Tahsyi King）將一切過程錄下，並將影片上傳至網路，引起其他網友熱烈討論。影片中可見，男子上車後，想讓比特犬直接坐在座位上，讓旁邊的女乘客相當不滿，要求男子讓狗趴在車廂地板上，還推了比特犬3次，引發男子不滿，怒斥「不要碰我的狗」。

男子按耐不住激動情緒，出手打了女乘客的右臉，正當女乘客準備反擊時，比特犬也「出手」保護主人，緊緊咬住女乘客的鞋子不放，場面一度相當緊張，其他乘客也趕緊幫忙把比特犬和女乘客「分開」，直到女子將鞋子脫下，比特犬才鬆口，男子此時也氣到把球鞋丟往女乘客身上，憤而下車離開。

對此，紐約大都會運輸局（MTA）表示，根據法規規定，任何提供非導盲服務的寵物在搭乘地鐵時，主人都必須要將牠們放在容器內，不過影片中的女子大吵大鬧也不明智，所?幸女子並未受傷；大都會運輸局指出，目前正在尋找該名男性狗主人，進一步釐清這件事的起因。