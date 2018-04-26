詭異慎入！直升機墜毀生還者 遭救援直升機螺旋槳砍死

救援直升機在對已墜毀的直升機進行救援行動時，遭遇突如其來的「動態側翻」現象而失去平衡，其高速運轉的螺旋槳擊中待援人員。（擷取自YouTube）

2018-04-26 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞考卡省（Cauca）近日發生駭人意外，一架直升機墜毀山上，機上人員逃出後向外界求援，沒想到另一架直升機前來救援時，竟突然失去平衡，螺旋槳就這樣朝著待援人員砍去，導致後者當場慘死。

影片畫面顯示，一架直升機墜毀在考卡山區，並有2人受困，只見前來救援的直升機緩緩下降，留在地面上的2人則揮手向機師示意，一切看起來都很順利，沒想到下一秒就發生慘劇。

外媒報導指出，救援直升機在嘗試降落時遭遇所謂「動態側翻」（Dynamic rollover）狀況，當場失去平衡並朝待援男子撞去。白衣男子隆都諾（Ivan Andres Lopez Londono）身體遭高速運轉的螺旋槳砍中，當場慘死，至於墜毀的救援直升機機師則是手部受傷，送醫後並無大礙。

事後當局立即證實影片的真實性，並表示已對本起事件展開調查，至於詳細事故發生原因仍待進一步調查釐清。這起不幸的事件隨後在網路上瘋傳，當地民眾紛紛發文為死者哀悼，同時為傷者祈福。

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