爛尾30年 「世界最高未完工建築」 北韓柳京飯店亮燈

北韓首都平壤的「柳京飯店」（Ryugyong Hotel）從1987年起開始建設至今仍未完工。有媒體指出，柳京飯店近日開始「亮燈」，未來可能開放顧客入住。（美聯社）

2018-04-26 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首都平壤的「柳京飯店」（Ryugyong Hotel）從1987年起開始建設至今仍未完工，但有媒體指出，柳京飯店近日開始「亮燈」，未來可能開放顧客入住。

北韓首都平壤的金字塔型「柳京飯店」從1987年起開始建設，中間一度因缺乏資金和電力而中斷，至到2008年埃及電信集團Orascom投資後恢復動工，但至今尚未建設完畢。

《NHK》今（26）報導，柳京飯店從4月初即開始「亮燈」，據北韓國營電視台KCTV一段北韓國家領導金正恩與中國中聯部部長宋濤的影片，以及俄國駐平壤大使館臉書4月3日的影片，皆可見頂端發光的柳京飯店。柳京飯店頂部亮燈後，可見北韓國旗的圖樣。

《NHK》稱，外界猜測，今年9月是北韓建國70週年，柳京飯店到時可能開始營運。柳京飯店有105層，高330公尺。據金氏世界紀錄，柳京飯店是世界最高空置建築，也有「世界最高未完工建築」之稱，且至2016年底，工程共耗資約4.69億英鎊。另據英國《鏡報》，柳京飯店頂部也曾在2016年12月期間亮起。