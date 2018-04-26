鼻孔變不見了！員工在自家醫院整鼻 術後險窒息告老闆

楊女為了變更漂亮能吸引客戶便進行整鼻手術，沒想到術後鼻孔不見，導致呼吸困難險窒息。（圖擷自《看看新聞》）

2018-04-26 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名楊姓女子專門負責整形美容客戶的接待工作，日前他想親自嘗試整形，希望藉由成功案例吸引客戶，沒想到，做完整鼻手術後，鼻孔竟幾乎不見，更造成呼吸困難險窒息。

綜合中媒報導，一名楊姓女子在重慶萬家燕醫院從事整形美容客戶的接待工作，日前決定做「鼻頭縮小術」讓自己變得更美，也希望別人看見她的成功案例，能到自己醫院做整形手術。不料，術後她的鼻翼竟出現瘢疤增生，且日益嚴重，最後左側鼻孔幾乎只剩下一條縫。

楊女表示，「現在這個鼻孔基本上是沒有了，頭痛頭暈，晚上睡不著覺，幾乎每天晚上都是被那口氣憋醒的，通氣幾乎上都是那種堵著的，就連鼻涕都是情不自禁流出來的。」楊女坦言，自己已經3個月沒有上班，原本說好要來醫院進行手術的朋友，也都紛紛嘲笑自己整型失敗。

萬家醫燕醫院負責人表示，他們承認手術效果不佳，也願意承擔責任，提供幾個方案給楊女，修復現在的情況，但楊女不接受，甚至要求賠償100萬元人民幣（約500萬台幣），讓院方無法接受。但楊女卻否認曾要求100萬元，並表示，自己不接受方案僅是因為對院方失去信任。目前楊女也已經向法院提出訴訟。