美國人驚呆了！加拿大警察緝凶「一槍未開」

加拿大警方在制伏嫌犯米納希安（Alex Minassian）時，竟一槍未開就成功逮捕，冷靜的態度獲得民眾好評。（圖擷自YouTube）

2018-04-26 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多週一發生廂型車衝撞人群事件，造成10死15傷。加拿大警方在制伏嫌犯米納希安（Alex Minassian）時，竟一槍未開就成功逮捕，冷靜的態度獲得民眾好評，美國警界對此做法卻「驚呆了」。

根據《BBC》報導，當時現場的警察拿槍慢慢靠近米納希安，並高喊「我不殺你」，並未開槍將其擊斃，冷靜的做法贏得讚賞，也有不少人認為，這與美國警方常發生槍殺手無寸鐵民眾的事件形成強烈對比。

根據香港媒體報導，制伏米納希安的警察為華裔警員肯尼斯‧林（Ken. Lam），他是香港移民第二代，父親曾任香港輔警，過去曾擔任過電腦工程師，後轉入警界。

針對林的冷靜態度，越南裔小説家阮越清（Viet Thanh Nguyen）稱讚，林警員的處理方式，跟美國一些警察的行為有著鮮明對比，並質疑美國警方的訓練是否出了問題。也有人質疑，加拿警察味開槍就逮捕凶嫌，民眾並不會太驚訝，但如果此事發生在美國，就是另一回事了。

多倫多警察局長桑德斯（Mark Saunders）表示，林姓警察在了解「 情況與環境」後，以「和平手段」逮捕凶嫌，做了出色的工作。他強調，多倫多市的警察「被教導在任何情況下盡量不使用武力」。