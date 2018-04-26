文金會明天登場 「北韓伊凡卡」金與正將隨行

2018-04-26 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓峰會「文金會」將於明天舉行，韓媒透露，金正恩妹金與正將會隨行，兩韓領導人預計在板門店植樹。

《韓聯社》今（26）報導，板門店「和平之家」將於27日舉行南北韓高峰會「文金會」，北韓領導人金正恩將有9位隨行人員，包括金正恩妹金與正和北韓名義國家元首金永南。

兩韓將於當地時間27日上午10點30分展開會談，並預計兩韓領導人將共同在板門店植樹。

南韓總統文在寅為「文金會」提出「和平，新的開始」口號，旨在藉「文金會」改善兩韓關係。