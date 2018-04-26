金正恩罕見探視傷者 外媒分析有這2用意

外媒指出，金正恩親自探視外國傷者非常罕見，北韓媒體對此「負面消息」廣加報導更為罕見。（法新社）

2018-04-26 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕一中國旅行團日前在北韓黃海北道發生重大車禍，共造成32名中客、4名北韓工作人員死亡，北韓領導人金正恩親赴中國駐北韓大使館致意，還前往醫院探視慰問傷者，外媒指出，此舉不僅為了拉近中朝關係，更透露出金正恩欲在國內外展現「正常國家領導人」的形象。

綜合《BBC》與《自由亞洲電台》分析，22日晚間發生的這起重大車禍，共帶走36條人命，而金正恩親自前往醫院探望中國傷者的照片，隔天就刊登在北韓官媒《勞動新聞》的頭版頭條。外媒指出，這種重大車禍若發生在民主國家，領導人前往醫院探望傷者是十分尋常之舉，但在不需考慮民意及選票的北韓，卻是相當罕見的表現，此外，受北韓當局嚴格控管的媒體，大篇幅報導此負面事件，更為罕見。

《自由亞洲電台》指出，這是金正恩執政後首次訪問中國駐北韓大使館，也是他首次到院探望負傷的外國遊客，此事又被北韓媒體大舉報導，顯示金正恩積極展現正常國家領導人形象的用意，與前2代領導人金日成與金正日的作風截然不同，有利改善北韓在國際社會的形象。

《BBC》則認為，朝鮮半島局勢近期雖大幅改變，還有評論認為中國將在北韓問題上逐漸被邊緣化，但北韓當局明顯希望藉由此舉拉近中朝關係，並維持與中國從上世紀50年代「抗美援朝」後，鮮血凝結成的革命友誼。