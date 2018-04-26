越星總理會 談兩國合作關係與南海問題

2018-04-26 00:14

〔中央社〕越南總理阮春福今天與新加坡總理李顯龍舉行會談。雙方同意進一步深化兩國經貿等領域合作關係，高度肯定東協對區域的核心作用，以及強調維護南海航海與航空自由的重要性。

越通社新聞網站報導，李顯龍今天在新加坡總統府隆重舉行歡迎阮春福與越南高級代表團到訪的儀式，雙方隨後舉行會談。

報導指出，雙方在會中對兩國關係近期所取得的進展表示滿意，尤其是兩國建立戰略夥伴關係5年以來的迅速發展趨勢。

雙方同意維持兩國政治互信關係，加強兩國各級代表團互訪，加強兩國國防、安全與經貿等領域合作，共同解決區域共同安全挑戰，包括海盜、恐怖主義、航海安全、網路安全與高科技犯罪等。

雙方就共同關注的國際和地區戰略問題交換意見，承諾在東南亞國家協會（ASEAN）、亞太經合會議（APEC）與聯合國等區域和國際論壇上加強合作。

阮春福表示，越南支持並願意與新加坡配合，強化東協的團結，促進東協對區域發揮核心作用，朝向建設堅韌、團結與創新的東協。

報導說，雙方也強調維護區域和平與穩定及南海航海與航空自由的重要性，各方不要使用武力或武力威脅，充分尊重外交與法律程序，在1982年聯合國海洋法公約等國際法的基礎上，和平解決爭端。

雙方同意，各方應全面且有效落實「南海共同行為宣言」（DOC），同時努力推進「南海行為準則」（COC）。（編輯：高照芬）