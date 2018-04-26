最狂大老婆反擊！副機長妻親上飛機 送空姊小三「感謝錦旗」

中國海南航空爆出空姐騎上已婚副機長，正宮親自送上錦旗「感謝為我老公提供生理服務」。（圖擷取自微信）

2018-04-26 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南航空爆出空姐「騎上」已婚副機長，正宮親自送上錦旗「感謝為我老公提供生理服務」，高招引起網友瘋傳，稱此為「教科書般的手撕小三」。

據微信《民航小報》爆料，中國海航一名空姐勾搭上已婚副機長，甚至在「做人成功」後，強勢將消息傳給正宮知道，要求扶正。未料，大老婆得知消息後相當冷靜，反而規劃縝密展開「大老婆的反擊」。

正宮先是印製多面「感謝為我老公提供生理服務」的錦旗，然後雇用工讀生兵分二路，分別在海南航空總部大樓、空姐家門口連日高舉錦旗。自己則是買下空姐小三服務的班機機票，親自在機艙中獻上錦旗，還傳簡訊交代其他空姐「好好關照這位孕婦」，最後補上一句，「如果懷孕是假的，我見妳一次扒一次，連妳的名牌CK內褲一起扒下來！」嚇得小三躲到廁所裡不敢出來。酸度破表的舉動令網友紛紛拍手叫好，回應「哈哈哈哈哈哈牛逼」、「大家又學會了一招」。

疑似副機長本人也現身留言處喊冤，聲稱早在年初就與老婆斷絕往來，是女方離婚要爭財產，才鬧成男方的錯。網友不以為然，留言酸「自己給自己加戲」！