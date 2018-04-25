美國屁孩想約女生去舞會 開種族玩笑引眾怒

2018-04-25 22:44

［編譯羅綺／綜合報導］美國佛羅里達一名18歲的高中生，想以「幽默」的方式約心儀的對象去畢業舞會，然而卻踩到種族議題的紅線，引發網友怒轟。

18歲的諾亞克勞理（Noah Crowley）是河景高中（Riverview High School）的應屆畢業生。日前他為了約心儀的女生去畢業舞會，以「自認為幽默」的方式在標語上寫道：「如果我是黑人，我會去撿棉花；但我是白人，所以我能『撿』你去舞會嗎？」（If I was black I'd be picking cotton, but I'm white so I'm picking u 4 Prom?）

女同學收到訊息後，把諾亞的照片上傳網路，並附上兩個眼冒愛心的表情符號。然而照片中涉及種族歧視的內容，在網路上掀起軒然大波。

同校的黑人學生艾琳（Erin Williams）表示：「我覺得他可能自認為很幽默，但其實一點都不好笑，而且是個很爛的笑話」。

網友罵道：「這個高中生似乎不懂美國歷史，種族是個大問題，他根本不該去舞會」。

其他網友也紛紛附和：「最糟的是，他製作標語的過程中，居然都沒有人跟他說這是錯誤的。甚至那個女孩還答應，真是讓人反感」、「他是在挑撥種族仇恨吧？」、「撿棉花跟去舞會有什麼關聯？到底哪裡幽默了？根本是無知吧！」

事發後，校長凱西威爾克斯（Kathy Wilks）表示：「我們已經將事情通知家長，這很清楚是種族歧視，本校不支持也不會縱容這樣的言論」，目前校方正在調查該事件，也將做出懲處，至於畢業舞會則會如期舉行。

諾亞和他的雙親也出面道歉：「我們真心了解到這是一個很困難、卻也非常重要的人生課題，並且我們盡全力保證，以後不會再發生類似的事情」。