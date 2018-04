美國屁孩想約女生去舞會 開種族玩笑引眾怒

2018-04-25 22:44

[編譯羅綺/綜合報導]美國佛羅里達一名18歲的高中生,想以「幽默」的方式約心儀的對象去畢業舞會,然而卻踩到種族議題的紅線,引發網友怒轟。

18歲的諾亞克勞理(Noah Crowley)是河景高中(Riverview High School)的應屆畢業生。日前他為了約心儀的女生去畢業舞會,以「自認為幽默」的方式在標語上寫道:「如果我是黑人,我會去撿棉花;但我是白人,所以我能『撿』你去舞會嗎?」(If I was black I'd be picking cotton, but I'm white so I'm picking u 4 Prom?)

女同學收到訊息後,把諾亞的照片上傳網路,並附上兩個眼冒愛心的表情符號。然而照片中涉及種族歧視的內容,在網路上掀起軒然大波。

同校的黑人學生艾琳(Erin Williams)表示:「我覺得他可能自認為很幽默,但其實一點都不好笑,而且是個很爛的笑話」。

網友罵道:「這個高中生似乎不懂美國歷史,種族是個大問題,他根本不該去舞會」。

其他網友也紛紛附和:「最糟的是,他製作標語的過程中,居然都沒有人跟他說這是錯誤的。甚至那個女孩還答應,真是讓人反感」、「他是在挑撥種族仇恨吧?」、「撿棉花跟去舞會有什麼關聯?到底哪裡幽默了?根本是無知吧!」

事發後,校長凱西威爾克斯(Kathy Wilks)表示:「我們已經將事情通知家長,這很清楚是種族歧視,本校不支持也不會縱容這樣的言論」,目前校方正在調查該事件,也將做出懲處,至於畢業舞會則會如期舉行。

諾亞和他的雙親也出面道歉:「我們真心了解到這是一個很困難、卻也非常重要的人生課題,並且我們盡全力保證,以後不會再發生類似的事情」。