印尼非法油井爆炸15死40傷 民眾不敢回家

2018-04-25 21:58

［編譯羅綺／綜合報導］今天凌晨印尼亞齊省（Aceh）一口新鑽的非法油井爆炸，造成15人死亡，40人受傷。大火仍持續燃燒，嚇得民眾不敢回家。

國家減災局（National Disaster Mitigation Agency ）發言人Sutopo Purwo Nugroho表示，今天凌晨1點30分左右，亞齊省東部Pasi Putih村的油井發生火災，熊熊烈火燒毀週遭的5間房子。

他指出，這口新鑽的油井，深度大約250公尺，當油井被點燃時，石油不斷從井底湧出，當時許多人試圖收集這些石油。

亞齊省災難機構官員Syahrizal表示，油井爆炸造成15人死亡，大約40人受傷，分別送往兩家醫院治療。

當地一家醫院的主任Edi Gunawan表示，傷患中多人大面積灼傷，燒傷面積為20％至60％不等。其中傷勢嚴重的民眾，已被轉診到大醫院接受治療。

16歲的當地居民Riska Sri Maulidyawati回想道：「凌晨時突然傳出爆炸聲，我立刻被嚇醒。所有的鄰居都跑出去查看，但是又再一次的傳出爆炸巨響，大家都驚慌失措的高喊『火！火！』。我聽到有人痛苦的尖叫、求助，也聽到孩子的哭聲，當時所有人都大吼大叫，真得很可怕」。

亞齊省位於蘇門答臘島北端，當地擁有天然氣資源，以及多口非法油井。國家減災局指出，這次爆炸的就是非法油井，它的所有權不明確，並被當地社區使用。

Maulidyawati說，過去幾天，很多外地人到村裡新鑽的油井採石油。爆炸事件後，「我們逃到親戚家，遠離火場。現在大火還沒熄滅，我們害怕會有更多爆炸，現在都不敢回家」。